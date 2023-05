La Corée du Sud et la Pologne collaborent pour la reconstruction de l’Ukraine

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud va coopérer avec la Pologne pour la reconstruction de l’Ukraine actuellement en guerre avec la Russie.La Société coréenne des infrastructures et du développement urbain à l'étranger (KIND) a signé hier à Varsovie, un mémorandum d’entente avec l'Agence polonaise pour l'investissement et du commerce (PAIH), pour mener des projets conjoints dans ce domaine.Le pays d’Europe centrale joue un rôle clé pour revitaliser son voisin, et met en œuvre de grandes initiatives telles que la construction d’un aéroport, d’une centrale de cogénération ou encore la production d’énergie nucléaire.Séoul s’attend à ce que cet accord de collaboration permette aux entreprises sud-coréennes de s’installer dans le marché polonais. Le ministre sud-coréen du Territoire, des Infrastructures et des Transports Won Hee-ryong a déclaré que beaucoup de sociétés du pays du Matin clair y investiraient, en souhaitant soutenir l’Ukraine de façon stable et effective en coopération avec la Pologne.Le vice-président de la PAIH, Zdzislaw Sokal, de son côté, a espéré que la Corée du Sud apporte son assistance pour redresser l’économie ukrainienne.