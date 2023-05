Timbres BTS : certains produits sont déjà en rupture de stock

Photo : YONHAP News

Les timbres commémoratifs émis pour célébrer le 10e anniversaire des débuts de BTS sont partis comme des petits pains. Selon Korea Post, la prévente de ces produits a été lancée hier à 19h sur son site web et son application mobile. Et en seulement trois heures, le stock des 120 000 carnets de dix timbres a été épuisé.En ce qui concerne le package composé de ce carnet et d’un album de timbres, 55 000 sur les 150 000 en vente ont été écoulés jusqu’à ce matin. La prévente en ligne continuera jusqu’à jeudi.Malgré l’afflux abondant de fans à l’ouverture de la vente, aucune panne de connexion au système ne s'est produite grâce aux mesures préventives de la poste sud-coréenne.Les fans étrangers pourront, quant à eux, effectuer leur achat sur www.koreastamp.or.kr destiné aux clients en dehors de la Corée du Sud à partir du 1er juin. Il suffit de s’identifier via les réseaux sociaux sans s’inscrire sur le site.Ces timbres spéciaux seront commercialisés dans tous les bureaux de poste du pays du Matin clair à compter du 13 juin.