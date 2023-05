Inflation attendue : le taux en baisse pour le 3e mois de suite

Photo : YONHAP News

Le taux d'inflation attendue poursuit son recul pour le troisième mois consécutif, à 3,5 % en mai, contre 3,7 et 3,9 % en avril et en mars respectivement. C’est ce que montrent les données publiées aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK).Même constat pour le taux de progression des prix ressentie sur les 12 derniers mois. En mai, il a baissé de 0,2 point en glissement mensuel pour se situer à 4,7 %.En toute logique, le moral des consommateurs est remonté de 2,9 points pour s’élever à 98 en mai. Selon les explications de la banque centrale, les sud-Coréens s’attendent désormais à ce que la demande intérieure ralentisse à un rythme plus faible qu’actuellement, et ce dans le sillage du rétablissement de la consommation. Une ombre au tableau pourtant : l’indice de leur confiance reste toujours inférieur à la barre des 100 depuis dix mois.