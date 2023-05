Corée du Nord : un nouveau pas de tir en construction sur le site de Sohae

Photo : YONHAP News

En Corée du Nord, les travaux de construction d’un nouveau pas de tir présumé progressent rapidement sur le site de lancement de satellites de Sohae. C’est ce qu’a rapporté Radio Free Asia (RFA), en s’appuyant sur les images satellites prises hier par la société américaine Planet Labs. Il est alors évoqué la possibilité que cette installation serve à tirer le premier satellite de reconnaissance militaire du pays communiste, vraisemblablement dans les semaines qui viennent.Selon la radio américaine, ces clichés suggèrent que l’édification est en cours sur un terrain rectangulaire de 40 sur 140 m. Les images capturées le 30 avril et le 16 mai montraient respectivement un terrain vierge et l’achèvement du dallage en béton. Et sur celles prises hier, donc six jours plus tard, on voit plusieurs grues géantes.Dave Schmerler, chercheur au centre James Martin pour les études sur la non-prolifération de l’Institut américain Middlebury, estime que le royaume ermite semble être en train d’alimenter le site en électricité pour construire une nouvelle rampe de lancement. Selon le centre d’études, des équipements paratonnerres, des grues et le dépôt de véhicules mobiles y auraient déjà été installés.Un autre chercheur Joseph Bermudez du Centre pour les études stratégiques et internationales (CSIS) a lui aussi affirmé avoir repéré sur les clichés un grand bâtiment de 55 mètres de haut et 27 mètres de large et plus de trois grandes grues, entre autres.Précédemment, l’agence officielle nord-coréenne KCNA a rapporté que Kim Jong-un s’était rendu le 16 mai au siège du comité de préparation du lancement du premier satellite espion du pays et avait donné son feu vert au « prochain plan d’action ».