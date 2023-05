Yoon met l'accent sur une diplomatie fondée sur la liberté et l’Etat de droit

Photo : YONHAP News

Le président de la République a participé ce matin au conseil des ministres, après avoir enchaîné des rencontres avec plusieurs dirigeants de pays étrangers et son déplacement à Hiroshima au Japon pour le sommet du G7.Yoon Suk-yeol a confirmé que la diplomatie sud-coréenne reposait sur la liberté et l’Etat de droit, déclarant que la Corée du Sud coopérerait avec les nations qui partagent les mêmes valeurs pour contrer les menaces nucléaire et balistique du Nord, et participera à la reconstruction de l’Ukraine. Selon lui, il est convaincu que la solidarité de la communauté internationale aboutira à l'établissement de la paix dans la péninsule coréenne et du pays ravagé par l’invasion russe.Le chef de l’Etat a également indiqué que l’économie constitue un axe important de la diplomatie, et qu’il réduirait la dépendance excessive de Séoul à certains pays en diversifiant les chaînes d’approvisionnement.A propos de la situation interne, Yoon a expliqué qu’il était impossible d'espérer l'innovation et la croissance avec des politiques obsédées par les idéologies, soulignant l’importance de réaménager le système national.En ce qui concerne la manifestation des ouvriers de la construction de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) qui s’est tenue la semaine dernière, il a imputé la responsabilité à l’administration précédente. Celle de Moon Jae-in. D’après lui, celle-ci a laissé les mobilisations illicites se multiplier, et par conséquent la nuisance sonore et l’occupation des routes ont atteint un niveau insupportable.Le numéro un sud-coréen a aussi souligné que la liberté de manifestation devait être assurée, mais ne devait pas violer les droits fondamentaux d’autrui, et a ordonné à la police d’appliquer à la lettre la loi sur les actions illégales.