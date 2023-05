La richesse des députés en exercice a augmenté de 2020 à 2023

Photo : YONHAP News

Les députés en exercice détiennent, à ce jour, un patrimoine moyen de 3,48 milliards de wons, en hausse de 730 millions de wons par rapport à 2020, l’année où ils ont été élus. C’est le résultat d’une analyse menée par la Coalition citoyenne pour la justice économique (CCEJ).D’après les calculs de cette ONG, ces parlementaires possèdent des biens immobiliers d’une valeur moyenne de 1,97 milliard de wons. Là aussi, il s’agit d’une augmentation de 320 millions de wons en trois ans.Sans surprise, les membres du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle conservatrice, sont plus riches dans l’immobilier que leurs confrères et consœurs du Minjoo, la première force de l’opposition, de centre-gauche : 2,83 milliards contre 1,38 milliard de wons en moyenne. Cela représente une progression de 600 millions et 260 millions respectivement par rapport à 2020.Le député Park Jeong du Minjoo s’est enrichi le plus en l’espace de ces trois ans. Sa situation patrimoniale a évolué de 35,1 milliards en 2020 à 42,9 milliards de wons cette année. Viennent ensuite trois législateurs du PPP. Il s’agit de Park Duk-hyum, Park Seong-joong et Lee Cheol-kyu.Toujours selon la CCEJ, 60 parlementaires sont propriétaires de biens immobiliers jugés « excessifs » et louent certains d’entre eux. Et un total de 12 élus ont acquis des logements ou du terrain depuis leur élection. Des enquêtes devraient être menées pour faire la lumière sur d’éventuelles spéculations.