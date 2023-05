Météo : du soleil accompagné de quelques giboulées

Photo : YONHAP News

Les conditions météorologiques se sont améliorées au pays du Matin clair par rapport à la veille, mais elles tout de même capricieuses par moment. Ce mardi, le soleil a illuminé l’ensemble du territoire.Cependant, des giboulées se sont invitées notamment à l’intérieur des terres. En effet, dans l’après-midi, des averses accompagnées de tonnerre, d’éclairs et de grêle se sont abattues sur ces régions.Le mercure, quant à lui, s’est réchauffé, avec une moyenne de 26°C sur les trois quarts nord du pays. Le littoral sud a, pour sa part, oscillé entre 21 et 23°C. L’île méridionale de Jeju a grimpé à 24°C.Par ailleurs, la concentration de poussières s’est bonifiée même si elle n’est toujours pas parfaite. La moitié sud-ouest en plus de la région d’Incheon a observé une « mauvaise » qualité de l’air. L’autre partie et Jeju ont été à un niveau « moyen ».