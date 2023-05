Yoon Suk-yeol participe à un événement organisé en l'honneur des PME et des startups

Photo : YONHAP News

Le président de la République a participé hier à un événement tenu devant le Bureau présidentiel de Yongsan en l'honneur des PME et des startups qui ont contribué au développement économique du pays.Plusieurs hauts fonctionnaires, dont Lee Young, ministre des PME et des Startups, et environ 500 entrepreneurs y étaient présents. Un total de 92 récompenses ont été offertes à des employés et à des firmes.L’an dernier, cinq chefs d’entreprise, à savoir Lee Jae-yong de Samsung Electronics, Chey Tae-won du groupe SK, Chung Eui-sun qui dirige Hyundai Motor, Koo Kwang-mo du groupe LG et Shin Dong-bin de Lotte, y ont été invités. Cette année, quatre autres présidents des groupes GS, Shinsegae, Hanhwa et HD Hyundai ont aussi été conviés.Yoon Suk-yeol a déclaré que la présidence était ouverte aux entrepreneurs. Avant de rappeler qu’il avait souligné dans son discours d'investiture qu’il rétablirait la démocratie libérale et l’économie de marché mises à mal à l’époque.Le numéro un sud-coréen a également souligné que le gouvernement avait fait de son mieux depuis un an pour transformer les politiques économiques défavorables au marché en celles centrées sur le secteur privé. Il a ajouté que l’économie du pays du Matin clair dépendait des exportations et des investissements, en déclarant qu’il avait aussi placé les questions économiques au cœur de la diplomatie.