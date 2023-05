Yoon Suk-yeol reçoit la patronne de l’OMC

Photo : YONHAP News

Le président de la République a reçu mardi la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, en visite à Séoul depuis lundi. Lors de cette rencontre qui s'est déroulée au Bureau présidentiel de Yongsan, Yoon Suk-yeol a exprimé sa volonté de coopérer avec l'OMC en vue d'établir de nouvelles normes dans les secteurs tels que le commerce numérique en s'adaptant à l'évolution de l'environnement commercial.Selon un communiqué publié au nom de son porte-parole, le chef de l’Etat a affirmé, durant cet entretien, que la Corée du Sud était le pays qui bénéficiait le plus du régime de libre-échange représenté par l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et l'OMC. Avant de préciser qu'un système commercial fracturé serait préjudiciable à Séoul.Okonjo-Iweala a fait part de son accord sur la nécessité d’instaurer de nouvelles normes relatives au commerce numérique. Elle a également indiqué, lors de son déplacement plus tôt dans la journée à Naver, le géant sud-coréen du numérique, qu'elle avait constaté le niveau de développement impressionnant atteint par le pays du Matin clair en la matière, avant d'ajouter que celui-ci était déjà dans le futur.Par ailleurs, le président Yoon a proposé à son invitée d'engager de jeunes stagiaires sud-coréens au sein de son organisation. Cette dernière y a répondu favorablement.De son côté, la patronne de l'OMC a demandé à la Corée du Sud de déployer ses efforts pour une ratification rapide de l'Accord sur les subventions à la pêche de l'organisation internationale et de prêter davantage attention à l'Afrique dans le cadre de la diversification des chaînes d'approvisionnement. Son interlocuteur a répondu que Séoul avait accordé une grande importance à sa diplomatie avec le continent africain, en rappelant qu'un sommet Corée-Afrique se tiendrait l'année prochaine au pays du Matin clair.