Indice BSI : hausse de quatre points en mai

Photo : YONHAP News

L’indice de confiance chez les entrepreneurs (BSI) a augmenté de quatre points en glissement mensuel, en mai, pour s’élever à 76 malgré les incertitudes économiques. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui la Banque de Corée (BOK). Rappelons qu’un indice inférieur à 100 signifie que les pessimistes sont plus nombreux que les optimistes.Selon la BOK, le chiffre reflétait l’attente sur l’amélioration des résultats dans les industries clés et la hausse de la consommation suite à la relance des activités hors ligne.Le secteur manufacturier a enregistré 73, en hausse de trois points sur un mois. Le domaine de l’électronique, de l’audiovisuel et des équipements de communication a vu son chiffre augmenter de 12 points grâce au rétablissement des résultats au sein des entreprises liées aux équipements de fabrication de semi-conducteurs.L’industrie non-manufacturière a crû également de quatre points pour atteindre 78. Le domaine de gestion des installations des entreprises, de soutien au business et de services de location a grimpé de huit points en raison de la reprise des activités extérieures, due à la hausse des températures.Le secteur de l’information et de la communication a progressé, quant à lui, de six points pour des raisons saisonnières, et les ventes en gros et en détail de cinq points en mai, où tombent les journées des enfants et des parents.