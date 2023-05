Cyber-activités illicites nord-coréennes : Séoul et Washington sanctionnent plusieurs individus et entités

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont ajouté de nouveaux individus et entités à leurs listes de sanctionnés pour leur contribution aux cyber-activités malveillantes de la Corée du Nord.Le Bureau du contrôle des actifs étrangers (OFAC) du département du Trésor américain a annoncé hier mettre en place des mesures punitives à l'encontre d'une personne et de quatre entités impliquées dans des cyber-activités malveillantes de Pyongyang, destinées à financer ses programmes de développement d'armes de destruction massive. Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a annoncé, au même moment, de nouvelles sanctions contre sept individus et trois entités ayant participé à des programmes identiques.La Jinyong IT Cooperation Company et son directeur Kim Sang-man ont été inscrits aussi bien sur la liste des sanctionnés de Séoul que sur celle de Washington. Cette entreprise est soupçonnée de prendre part aux actions cybernétiques illicites génératrices de revenus par le biais d’informaticiens envoyés en Russie, en Chine et au Laos.Les entités réprimandées par le gouvernement sud-coréen comprennent également la Tongmyong Technology Trade Company et la Kumsong Academy qui relèvent respectivement du ministère nord-coréen de la Défense et de celui de l'Industrie de la construction mécanique.Sur la liste américaine figurent entre autres la Pyongyang University of Automation, une institution de formation des élites informatiques, et le Bureau de reconnaissance technique qui dirige le développement de cyber-tactiques et d'outils d’attaques informatiques et gère plusieurs institutions liées au groupe de hackers Lazarus.La Corée du Sud et les Etats-Unis renforcent donc leur coopération face aux cyber-activités illicites du royaume ermite. Les deux nations organiseront conjointement aujourd’hui à San Francisco un forum sur les moyens de contrecarrer les agissements malveillants des informaticiens nord-coréens, en présence des représentants gouvernementaux et privés d'une vingtaine de pays.