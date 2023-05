Fukushima : la délégation sud-coréenne poursuit son inspection sur place

Photo : YONHAP News

La délégation sud-coréenne, qui est arrivée dimanche au Japon, poursuit aujourd’hui son inspection à la centrale nucléaire accidentée de Fukushima.Pour ce deuxième jour de mission, les 21 experts prévoient d’examiner le laboratoire d’analyse de radioactivité, et les équipements de dilution du tritium et de déversement des eaux contaminées. Ils étudieront également les données sur la différence de niveau de radioactivité des eaux avant et après leur passage dans le système avancé de traitement des liquides (ALPS) pour analyser la performance de ce dispositif.Hier, le groupe d’experts s’est concentré sur l’examen de l’ALPS, la salle de surveillance et de contrôle, ainsi que les réservoirs « K-4 » dans lesquels est mesuré le niveau de radioactivité des eaux polluées. Yoo Guk-hee, chef de la délégation, a déclaré qu’ils avaient vérifié tous les équipements comme prévu. Avant d’ajouter qu’ils étudieraient le processus de rejet selon leurs critères scientifiques.De son côté, Tokyo a déclaré espérer que la visite de la délégation du pays du Matin clair permettra la compréhension de la sûreté du rejet des eaux contaminées dans l’océan de ses voisins. Son ministre de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche, Nomura Tetsuro, a indiqué qu’il aimerait demander au gouvernement sud-coréen la levée de ses mesures de restriction à l’importation des produits de la mer issus de huit régions japonaises, dont la préfecture de Fukushima.L’équipe d’inspection sud-coréenne tiendra demain une réunion technique approfondie avant de rentrer vendredi en Corée du Sud.