La Corée du Nord a figuré sur la liste des pays qui ne prennent pas pleinement part aux efforts de lutte anti-terroriste des Etats-Unis et ce pour la 27e année consécutive.Le département d'Etat a publié mardi la liste des nations non coopératives dans sa lutte contre le terrorisme, et a notifié sa décision au Congrès américain. Outre le régime de Kim Jong-un, quatre autres pays y ont été inscrits : l'Iran, la Syrie, le Venezuela et Cuba.Les USA interdisent d'établir des licences d'exportation pour vendre leurs biens et des services militaires avec ces derniers.Cette annonce ne devrait pas manquer de faire réagir Pyongyang qui a critiqué avec virulence Washington à chaque publication de cette liste noire.