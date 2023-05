Chips Act : Séoul demande à Washington d’assouplir les mesures de sauvegarde

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a demandé aux Etats-Unis d'assouplir les obligations imposées aux entreprises bénéficiant des subventions dans le cadre du « Chips Act ». Selon un document publié mardi, le gouvernement sud-coréen a soumis au département du Commerce son avis sur les mesures de sauvegarde prévues dans cette nouvelle loi américaine qui accorde un total de 39 milliards de dollars aux fabricants de puces installés aux USA. En mars dernier, Washington avait dévoilé les conditions détaillées pour l’octroi de ces aides.Selon ces conditions, l’augmentation des capacités de production en Chine des sociétés bénéficiant des soutiens financiers est plafonnée à 5 % pour les puces de pointe et à 10 % pour celles plus anciennes dites « legacy » sur les dix prochaines années. En cas de non-respect, ces dernières doivent restituer les subventions reçues.Séoul a affirmé que les mesures de sauvegarde ne devraient pas être mises en exécution de manière à imposer un fardeau injustifié aux firmes investissant sur le sol américain. Il a alors demandé à Washington de revoir les définitions des terminologies clés comme « expansion substantielle » ou semi-conducteurs « legacy ».La version publiée au journal officiel ne précise pas en quoi consiste concrètement la requête du pays du Matin clair. Mais selon certaines sources, il aurait demandé aux Etats-Unis de permettre aux fabricants de puces de pointe comme Samsung Electronics et SK hynix d'élargir leurs capacités de production dans l'empire du Milieu jusqu'à 10 % contre 5 prévus actuellement, tout en bénéficiant des subventions américaines.Les consultations vont se poursuivre afin de finaliser les conditions d’application avant la fin de l’année.