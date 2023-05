L’exécutif et le PPP accélèrent la révision de la loi relative aux rassemblements

Photo : YONHAP News

Le gouvernement et le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, accélèrent la révision de la loi pour restreindre les rassemblements et les manifestations organisés aux heures de pointe ou par des organisations ayant mené des activités illégales.Le 16 mai, les travailleurs de la construction de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) ont tenu un grand rassemblement dans le centre de Séoul. A ce sujet, le président de la République a déclaré hier que la liberté de réunion, indiquée dans la Constitution, ne pouvait pas justifier la violation des droits fondamentaux des autres et de l’ordre public.Et, aujourd’hui, l’exécutif et le PPP ont concrétisé la révision de la loi relative en la matière. Yun Jae-ok, président du groupe parlementaire du parti, a fait savoir que les moyens de limiter les attroupements censés menacer directement les bénéfices des autres protégées par la loi et l’ordre public seront étudiés.Quant aux rassemblements nocturnes, le conseil constitutionnel avait déclaré leur interdiction non conforme à la Constitution en 2009. Pourtant, la présidence et la formation au pouvoir ont fait de nouveau part de leur volonté de revoir la loi en question, en déclarant que le Parlement n’avait pas fait son travail.Cependant, le Minjoo, la principale force de l’opposition, a protesté contre la modification de la loi. Son patron, Lee Jae-myung, a affirmé que ce n’était pas le moment de discuter de sa révision. Avant d’ajouter que la vie des sud-Coréens était plutôt menacée par les questions économiques et sécuritaires. Le mouvement de centre-gauche a critiqué le gouvernement et le parti présidentiel d'essayer de restreindre la liberté de réunion.