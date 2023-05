Fukushima : la délégation sud-coréenne termine sa mission

Photo : YONHAP News

La délégation sud-coréenne a achevé sa mission de deux jours à la centrale nucléaire accidentée de Fukushima au Japon.Les 21 experts ont examiné hier le laboratoire d’analyse de nucléides, notamment les valves de blocage à utiliser lorsqu'une anomalie est détectée avant le traitement ALPS, le système de filtration des substances radioactives.Yoo Guk-hee, chef de la délégation et président de la Commission sud-coréenne de sûreté et de sécurité nucléaires, a fait savoir que les membres avaient contrôlé l'emplacement et le fonctionnement de ces valves. Les capacités des équipements pour la dilution du tritium ont également été vérifiées. Il a annoncé avoir reçu des données primaires sur les taux de concentration de 64 nucléides trouvées dans les eaux polluées qui ne sont pas traitées. Avant d'ajouter les étudier ultérieurement.Selon Yoo, les missions se sont bien déroulées et des progrès seraient possibles dans l'évaluation de la sûreté du déversement des eaux contaminées. Il a précisé que lui et ses collègues avaient inspecté toutes les installations et qu'ils avaient demandé des documents supplémentaires à Tokyo.Un incident a été toutefois détecté lors de cette deuxième journée d’inspection : le support qui soutient le réacteur de la centrale nucléaire de Fukushima est endommagé. La Commission de réglementation de l'énergie nucléaire du Japon (NRA) a alors appelé la compagnie d'électricité TEPCO à faire le nécessaire pour prévenir l'éventuelle fuite de substances radioactives.Concernant le prélèvement des eaux polluées, le responsable de l’équipe a répondu qu’ils ne l’ont pas effectué eux-mêmes, mais qu'ils analyseraient toutes les données en la matière fournies par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).Le rapport final de cette institution sera rendu public à la fin du mois prochain. Or le chef de la délégation n'a pas donnée la date exacte de l'annonce, par le gouvernement sud-coréen, de l'évaluation de la sûreté du rejet des eaux contaminées dans l’océan, qui sera basée sur les résultats de cette inspection.Les experts tiendront aujourd'hui une réunion technique approfondie avec des responsables japonais, avant de rentrer vendredi en Corée du Sud.