Ukraine: Séoul et Kyiv signent un protocole d’accord sur la coopération dans la reconstruction

Photo : YONHAP News

La guerre n’est pas encore terminée, mais l’Ukraine prépare déjà sa reconstruction après le conflit. Son gouvernement envisage de rendre publique une base de données contenant quelque 5 000 projets en ce sens lors de la conférence internationale dédiée, prévue les 21 et 22 juin à Londres.Un mois avant cela, Kyiv doit la partager avec la Corée du Sud. Cet ensemble d’informations, baptisé « Dream » ou « Rêve », détaille les régions où les projets devront être menés, leurs coûts estimés ou encore les ministères et les collectivités locales concernés. Cela permettra au gouvernement et aux entreprises du pays du Matin clair d’étudier plus sérieusement leur participation.De fait, un mémorandum d’entente visant une telle coopération a été conclu hier à Varsovie, la capitale polonaise, entre le ministre sud-coréen de l’Aménagement du territoire Won Hee-ryong et la vice-ministre ukrainienne de l’Infrastructure Oleksandra Azarkhina. Pour le premier, il s’agit des informations servant de point de départ pour mieux se renseigner sur ce dont l’Etat envahi par la Russie aura besoin pour se rétablir. Du coup, il a promis de les examiner immédiatement et de les partager avec les autres ministères, les entreprises publiques et privées concernées de sa nation.L’exécutif sud-coréen envisage de mettre sur pied un organe consultatif qui travaillera pour la participation au projet, qui nécessiterait quelque 1,2 billiard de wons, soit environ 850 milliards d'euros. D’où son surnom « le second plan Marshall ».Séoul et Kyiv poursuivront leurs discussions en la matière. Les prochaines se dérouleront début juin en visioconférence.