WSJ : Séoul expédie vers les Etats-Unis des obus destinés aux forces ukrainiennes

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud est en train d’expédier plusieurs centaines de milliers d’obus d’artillerie vers les Etats-Unis, qui eux, les livreront, les uns après les autres, à l’Ukraine, et ce conformément à un accord secret bilatéral. C’est le Wall Street Journal (WSJ) qui a publié hier cette information.Selon le quotidien, des responsables américains ont affirmé que cette vente d’armes permettra à Kyiv de lancer son offensive programmée contre les forces russes et à Washington de repousser sa décision difficile sur l’offre des armes à sous-munitions interdites dans beaucoup de pays.La Maison blanche et le gouvernement de Séoul ont tous deux refusé de commenter une telle information. Le Pentagone a lui aussi évité de mentionner les modalités de livraison des obus « made in Korea » et la date de son achèvement. Il a toutefois reconnu s’être concerté avec le pays du Matin clair sur leur achat. Cela témoigne, selon le journal américain, du changement de position de l’administration de Yoon Suk-yeol, qui avait pourtant hésité à fournir des armes létales.En novembre dernier aussi, le WSJ avait rapporté que Séoul avait décidé de vendre aux USA des obus destinés aux forces ukrainiennes, en vertu d’un pacte secret. Le ministère sud-coréen de la Défense a alors confirmé que « des négociations sont en cours », mais que « les Etats-Unis seront l’utilisateur final ». Avant d’ajouter que sa « politique consistant à ne pas livrer d’armes létales au pays envahi par Moscou reste inchangée ».