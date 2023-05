La présidence répond aux questions sur le dossier Fukushima et le fournissement d’obus à l’Ukraine

Photo : YONHAP News

Le comité de gestion de l'Assemblée nationale a tenu hier une séance de questions au gouvernement. Une première depuis novembre 2022. Les premiers secrétaires et conseillers du Bureau présidentiel de Yongsan y étaient présents pour y répondre.Concernant le rejet des eaux contaminées de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima dans l’océan, le secrétaire général du bureau présidentiel a déclaré que si le rapport final, prévu fin juin, ne garantissait pas la sûreté du projet de déversement japonais, son gouvernement ne l'accepterait pas non plus. Il a toutefois voulu rappeler que le ministre des Affaires étrangères de l'administration précédente avait annoncé respecter les normes de l’Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).Kim Dae-ki a d'ailleurs précisé que les eaux ainsi versées pourraient avoir des conséquences néfastes dans quatre ou cinq ans. Avant d’ajouter que Séoul continue d’enquêter sur environ 90 zones côtières et qu’aucun problème n'a été, jusqu’à présent, recensé.Le secrétaire en chef a réaffirmé que le pays du Matin clair donnerait son feu vert au programme nippon quand l'AIEA reconnaîtra la sûreté du rejet des eaux radioactives. Il a néanmoins souligné que la reprise des importations de produits halieutiques de l'archipel ne dépendait pas de l'acceptation du déversement des eaux en question.En ce qui concerne l'éventuel fournissement d'obus à l'Ukraine envahie par la Russie, le conseiller présidentiel à la sécurité nationale a confirmé que la Corée du Sud ne donnait aucune arme létale directement ou indirectement, avant d'ajouter que le moindre changement sur ce point dépendra de l’évolution du conflit. Interrogé sur l'état actuel du soutien sud-coréen à Kyiv, Cho Tae-yong a répondu que si l'entreprise sud-coréenne Poongsan produit des obus, aucun approvisionnement, même via la Pologne, n'a été effectué.Au sujet des potentielles écoutes clandestines, par le renseignement américain, des conversations confidentielles entres des membres du Conseil de sécurité nationale du Bureau présidentiel de Yongsan, Cho les a niées, avant d'indiquer qu'une enquête interne est en cours.L'ancien ambassadeur de Corée du Sud aux Etats-Unis a expliqué que l’actuel bâtiment présidentiel, déjà très sécurisé, avait subi des travaux de renforcement contre toute forme d’espionnage.