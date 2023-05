Jung Pak : des nord-Coréens travailleraient dans des entreprises américaines des TIC

Photo : YONHAP News

Plusieurs dizaines de milliers de nord-Coréens travailleraient dans des entreprises des TIC à travers le monde et certains d’entre eux ont été parfois embauchés par des firmes américaines. C’est Jung Pak qui l’a révélé lors d’un colloque organisé à San Francisco par le ministère sud-coréen des Affaires étrangères.La représentante spéciale adjointe pour la Corée du Nord du département d’Etat américain a ajouté que plusieurs de ces sociétés américaines avaient même subi des pertes à long terme après s’être fait pirater. Elle n’a pour autant pas précisé leurs noms.Selon la diplomate, ces travailleurs pourraient gagner beaucoup plus que les ouvriers moyens nord-coréens, mais le régime de Pyongyang ponctionne 90 % de leurs salaires.Séoul et Washington estiment que la main-d’œuvre nord-coréenne des TIC appartient pour la plupart au ministère de l’industrie militaire, et l’argent qu’elle gagne sert à financer les programmes nucléaire et balistique du pays communiste. D’après les calculs des Nations unies, elle peut générer plus de 500 millions de dollars par an.