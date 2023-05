Les Séouliens retrouvent de plus en plus leur vie quotidienne d'avant le COVID-19

Photo : YONHAP News

Suite à la levée de la distanciation sociale déclenchée en raison du COVID-19, les Séouliens ont retrouvé en grande partie leur vie quotidienne d'avant la pandémie.Selon un sondage rendu public aujourd'hui par la ville de Séoul, les activités culturelles en présentiel ont augmenté de 40,1 à 54,3 % entre 2021 et 2022, alors que les mêmes pratiques en ligne ont reculé de 5,8 points.Quant aux événements sociaux, ils ont atteint 60,9 % en 2022, soit 3,2 points de plus sur un an, tandis que les rassemblements virtuels, dont les communautés en ligne, ont chuté de 16,1 %, enregistrés en 2021, à 6,2 % l’année suivante.Concernant les voyages et les excursions, ils ont bondi de 7,8 à 35,1 % en semaine et de 28,5 à 34,8 % le weekend.Les paiements par carte et leur montant total ont commencé à progresser en 2021 pour dépasser l'an dernier le niveau enregistré en 2019, l’année avant l’apparition du COVID-19. Ainsi, le nombre journalier de paiements par carte était de plus de 9,8 millions à Séoul en 2022, soit une hausse de 890 000 sur un an. Il a même dépassé le niveau enregistré en 2019, qui était légèrement supérieur à 9,6 millions d’euros. La valeur de ces transactions par jour a atteint 342,5 milliards de wons, l’équivalent de 240 millions d'euros. Une somme largement plus importante que celles recensées les deux années précédentes, soit 202 milliards de wons en 2020 et 282,5 milliards en 2019.