Nuri : lancement reprogrammé aujourd'hui à 18h24

Photo : YONHAP News

« Nuri », la première fusée spatiale de conception nationale, décollera finalement aujourd’hui à 18h24. Initialement prévu hier, le tir a été reporté pour des raisons techniques. Une anomalie a été décelée dans la transmission entre la rampe de lancement et les ordinateurs associés.Le ministère des Sciences et des TIC et l'Institut coréen de recherche aérospatiale (Kari) ont convoqué ce matin à 11h le comité de gestion du lancement, qui a décidé de procéder au lancement ce jeudi à 18h24, le même horaire qu’hier.La fusée est restée érigée lors de la résolution du problème, étant donné que ce dernier ne provient pas de l'engin lui-même. Et, des experts du Kari ont passé une nuit blanche pour traiter le dysfonctionnement et le réparer.Comme la veille, la procédure de lancement a débuté vers 12h30. L’opération de remplissage de carburant du lanceur et celle d'oxydant seront achevée respectivement à 17h10 et 17h40.Le ministère et le Kari feront savoir 90 minutes après le décollage de Nuri s’il s’agit d’un succès ou non.L’engin « made in Korea » mesure 47,2 m, l’équivalent de la hauteur d’un bâtiment de 15 étages et pèse 17,5 tonnes. Son diamètre est d’au maximum 3,5 m. Il transportera, pour la première fois, des satellites opérationnels, contrairement à ses deux précédents lancements pour lesquels seuls des satellites factices ont été chargés.