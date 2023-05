Ukraine : la présidence sud-coréenne ne confirme ni infirme l’information publiée par le WSJ

Photo : YONHAP News

La présidence sud-coréenne n’a confirmé ni infirmé l’information publiée hier par le Wall Street Journal, selon laquelle la Corée du Sud fournit des obus d’artillerie à l’Ukraine par l’intermédiaire des Etats-Unis.Dans un entretien téléphonique aujourd’hui avec l’agence de presse sud-coréenne Yonhap, un haut responsable du Bureau présidentiel de Yongsan a expliqué une telle ambiguïté par des considérations diplomatiques. Autrement dit, Séoul est toujours prêt à ne pas compter ses efforts pour aider Kyiv, mais fait preuve de prudence quant à la livraison d’armes, et ce en raison de ses relations avec Moscou.Le conseiller de Yoon Suk-yeol à la sécurité nationale a lui aussi reconfirmé hier devant l’Assemblée nationale que son pays prendrait sa décision d'expédier ou non des munitions en fonction de la situation liée au conflit dans le pays envahi. Les propos de Cho Tae-yong sont cohérents avec ceux tenus par le président de la République lors de son interview avec l’agence Reuters le 19 avril. Le chef de l'Etat avait alors martelé que « s’il existait en Ukraine une situation comme une attaque à grande échelle contre les civils, un massacre ou une violation grave du droit de la guerre, il serait difficile pour la Corée du Sud de persister à lui accorder seulement une aide humanitaire et financière ».Le siège présidentiel a pourtant tenu à couper court aux spéculations de certains, selon lesquelles le gouvernement a d’ores et déjà commencé à envoyer, directement ou indirectement, des armes létales à l'Etat d'Europe orientale. Hier, devant le Parlement, le conseiller présidentiel a redit que la Corée du Sud ne lui accordait même pas une telle assistance par le biais de la Pologne.