La polémique risque de recommencer autour du drapeau du soleil levant japonais

Photo : KBS News

La Corée du Sud organisera le 31 mai un exercice d’interception maritime avec la participation de plusieurs pays dont les Etats-Unis, le Japon et l’Australie. La manœuvre se déroulera dans les eaux internationales au sud-est de l’île méridionale de Jeju.A quelques jours de cette opération, le journal japonais Yomiuri Shimbun a rapporté que Séoul et Tokyo avaient entamé leurs discussions pour que les navires d’escorte de la force maritime d’autodéfense nipponne entrent au port de Busan fin mai en hissant le pavillon de la marine japonaise, qui ressemble beaucoup au drapeau du soleil levant controversé. Or, ce dernier est considéré comme un symbole de l'agression militaire de l’archipel pendant la Seconde guerre mondiale.Cette information fait réagir certains médias sud-coréens. Et les autorités militaires de Séoul ont tenté de s’expliquer. Dans un point de presse aujourd’hui, le porte-parole du ministère de la Défense a détaillé qu’il y a avait pourtant une légère différence entre les deux étendards. Jeon Ha-gyu a ajouté qu’habituellement, lorsqu’un vaisseau entrait dans un port étranger, il portait un drapeau emblème de son pays, de son armée ou de son institution.