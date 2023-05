Photo : YONHAP News

Pour ce dernier jeudi du mois de mai, les conditions météorologiques se sont améliorées par rapport à hier. Le ciel s’est éclairci même si des nuages ont de nouveau été observés tout au long de la journée. Aujourd’hui encore, les yeux des spécialistes ont été focalisés sur le sud-ouest du pays et plus précisément à Goheung, où se trouve le centre spatial de Naro, duquel doit décoller la fusée de conception nationale « Nuri » après son report hier. Le temps est idéal et aucune contre-indication n’a été formulée pour le lancement prévu à 18h24.Par ailleurs, les températures sont quasiment identiques à celles de la veille. La moitié nord a enregistré 27°C. Dans l’autre, le mercure a été plus hétérogène, avec 27°C à Daegu et à Gwangju, 23°C à Busan, ou encore 22°C à Goheung et sur l’île méridionale de Jeju.