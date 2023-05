Nuri : 7 des 8 satellites éjectés avec succès

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a lancé aujourd’hui avec succès sa première fusée spatiale construite avec ses propres technologies depuis le centre spatial de Naro à Goheung, ville située dans le sud-ouest du pays. Il s’agit de son troisième essai. Le tir de Nuri, qui signifie « monde » en coréen, devait avoir lieu hier à l’origine, mais a été reporté en raison d’un problème technique.Deux minutes et cinq secondes après le décollage, le premier étage s’est séparé. Puis, le carénage qui protège les charges utiles et le deuxième étage ont été délestés à 3 minutes 54 secondes et à 4 minutes 32 secondes respectivement.A 13 minutes et 3 secondes, le lanceur « made in Korea » a atteint une altitude de 550 km et s’est mis en orbite à la vitesse de 7,6 km par seconde. Ensuite, il a relâché huit satellites à un intervalle de 20 secondes durant environ deux minutes. Ce relâchement de satellites en un si court laps de temps n’a jamais été effectué auparavant par le pays du Matin clair.Le ministère des Sciences et des TIC et l'Institut coréen de recherche aérospatiale (Kari) ont annoncé vers 20h que le lancement de Nuri avait été un succès. En effet, sept des huit satellites, à savoir le NEXTSat-2 et six microsatellites (cubesats) ont été correctement éjectés. Concernant le cubesat restant, il n’a pas été possible de déterminer si celui-ci a atteint son orbite prévue.Le ministre Lee Jong-ho a déclaré que la station King Sejong en Antarctique avait reçu des signaux de NEXTSat-2On saura demain matin à 11h si tous les satellites fonctionnent correctement.