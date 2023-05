Travail forcé : une victime survivante accepte le plan d'indemnisation gouvernemental

Photo : YONHAP News

L’une des trois victimes survivantes sud-coréennes du travail forcé au Japon du temps de la colonisation a finalement jeté l’éponge pour accepter le plan d’indemnisation de son gouvernement. Sans implication directe nippone. Elles font partie des 15 plaignants qui ont obtenu gain de cause devant la justice de leur pays en 2018. Ces derniers sont composés des personnes lésées et de leurs descendants.La Fondation pour les victimes de la mobilisation forcée par le Japon impérial (FOMO), chargée de distribuer la compensation, a annoncé que cet ancien travailleur lui avait présenté les papiers nécessaires pour recevoir la somme d’argent ordonnée par le tribunal. Avant d’ajouter qu’il lui a donné hier son feu vert au versement, qui doit être effectué aujourd’hui. C’est la première fois qu’une victime en vie a pris acte de la décision de l'exécutif et suivi par la suite les procédures nécessaires. Son identité est pourtant inconnue.Sachez que parmi les 15 gagnants du procès, dix avaient accepté la proposition gouvernementale. Mais les cinq restants : trois victimes encore en vie et les familles des deux autres disparues, elles, l’avaient rejetée. Or, l’un de ces trois survivants est revenu récemment sur sa décision initiale.