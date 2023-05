Onu : Séoul plaide pour le développement responsable de l’IA dans le domaine militaire

Photo : YONHAP News

L’ambassadeur de Corée du Sud auprès des Nations unies a appelé la communauté internationale à faire en sorte que les technologies de l’intelligence artificielle (IA) puissent contribuer à la paix et à la sécurité dans le monde. Selon lui, il est primordial d’instaurer des critères adaptés pour garantir l’utilisation responsable de l’IA dans le domaine militaire.Hwang Joon-kook a tenu ces propos lors d’une conférence sur l’IA et les nouvelles technologies en vue de créer le « Pacte numérique mondial », organisée jeudi à New York. C’est le secrétaire général de l’Onu, Antonio Guterres, qui avait proposé d’instaurer ce pacte en 2021 afin de définir des principes partagés pour un avenir numérique ouvert, libre et sécurisé pour tous. Ce dernier devrait être adopté lors du Sommet du futur l’année prochaine.Plus concrètement, le représentant sud-coréen a évoqué des efforts menés en la matière comme les suivants : la discussion en cours sur les normes contrôlant les systèmes d'armes létales autonomes (SALA), c’est-à-dire les « robots tueurs », au sein de la Conférence du désarmement de l’Onu à Genève et la réunion de haut niveau de la conférence internationale baptisée « REAIM », signifiant « l’intelligence artificielle (IA) responsable dans le domaine militaire » que la Corée du Sud et les Pays-Bas ont coorganisé à la Haye en février dernier.Hwang a souligné que les technologies de l’IA bouleversent tous les paradigmes sociaux et qu’il faut placer « l’humanité » au cœur de l’utilisation de celles-ci. Par ailleurs, il a mentionné les efforts que la Corée du Sud déploie pour adopter les critères de l’éthique de l’IA.Par ailleurs, le haut diplomate a participé à une réunion en formule Arria du Conseil de sécurité sur la cybersécurité. Lors de cette rencontre informelle, Hwang a condamné la Corée du Nord qui a commis de nombreux actes de cybercriminalité, par exemple, pour dérober des informations confidentielles. Il a rappelé que Pyongyang a volé des cryptomonnaies d’une valeur totale d’un milliard de dollars l’an dernier.L’officiel sud-coréen a souligné que le régime de Kim Jong-un utilise ces revenus illicites pour développer ses programmes nucléaire et balistique, ce qui violent les résolutions onusiennes. Et il a appelé le Conseil de sécurité à lui adresser un avertissement ferme et à prendre l’initiative de donner une réponse rapide à toute cyberattaque éventuelle de grande envergure menée par le pays communiste.