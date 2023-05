Nuri : mise en orbite réussie pour 7 des 8 satellites

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a réussi, hier soir, son troisième lancement de « Nuri », sa première fusée spatiale de conception nationale. Il s’agissait de son premier essai en transportant des satellites utilitaires dans l’espace.L’engin a atteint l’altitude souhaitée, soit 550 km. Et il est parvenu à mettre sur orbite sept des huit satellites à son bord. Ainsi, elle a accompli sa mission.Concernant le satellite restant, à savoir l’un des quatre microsatellites baptisés « SNIPE » ayant pour mission d’observer les phénomènes dus la météorologie spatiale, il a été impossible de savoir s’il a été correctement éjecté pour sa mise en orbite, ce à cause de l’angle de la caméra. Il faudra plus de temps pour le déterminer.Pour le gouvernement, ce succès marque un tournant important dans l’industrie spatiale du pays du Matin clair.Le ministre des Sciences et des TIC, Lee Jong-ho, a déclaré que le troisième lancement a permis de confirmer la fiabilité de Nuri et réaffirmer les capacités sud-coréennes de tirer des fusées, gérer divers satellites utilitaires et de mener l’exploration spatiale.Le président de la République Yoon Suk-yeol a également salué cette belle prouesse permettant à la Corée du Sud de se déclarer comme le septième membre du club des grandes puissances spatiales. Pour précision, ce dernier réunit les nations dotées de capacités autonomes pour lancer un satellite d’applications de plus d’une tonne depuis son propre sol.