Coupe du monde de football U20 : la Corée du Sud fait match nul face au Honduras

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a évité la catastrophe lors de sa rencontre face au Honduras pour le compte de la deuxième journée de phase de poule de la Coupe du monde de football U20, qui se tient actuellement en Argentine.Les jeunes guerriers de Taegeuk se sont contentés, dans la nuit de jeudi à vendredi, d’un match nul (2 à 2) face aux Catrachos. Ces derniers ont ouvert le score à la 22e minute. Mais cinq minutes plus tard, le buteur, David Ruiz, a écopé d’un carton rouge, laissant ses coéquipiers à onze contre dix pendant plus d’une heure. Malgré cette infériorité numérique, le pays d’Amérique centrale a doublé la mise à la 51e minute par Isaac Castillo.Les hommes de Kim Eun-jung se sont ensuite remobilisés et ont remonté rapidement au score. La révolte a été lancée par Kim Yong-hak à la 58e minute avant l’égalisation quatre minutes plus tard de Park Seung-ho.Placée dans le groupe F, la Corée du Sud occupe actuellement la deuxième place, juste derrière la Gambie, déjà qualifiée, qu’elle retrouvera au prochain match le 29 mai. Le Honduras et la France, respectivement 3e et 4e, ferment la marche.Le pays du Matin clair a de grandes chances d'être qualifié pour le prochain tour. En effet, à la Coupe du monde U20, les deux premiers de chaque poule et les quatre meilleurs troisièmes sont qualifiés pour les huitièmes de finale.