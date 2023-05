Photo : YONHAP News

Le nombre de vues du clip « Kill This Love » de Blackpink sur YouTube a dépassé les 1,8 milliard. D’après YG Entertainment, sa maison de disques et agence de promotion, cet exploit a été réalisé dans la nuit de jeudi à vendredi, vers 2h30. Soit quatre ans et un mois après sa sortie.Composé de quatre artistes, Blackpink devient ainsi le seul girls band sud-coréen ayant deux clips visionnés plus de 1,8 milliard de fois sur ce site d’hébergement de vidéos et média social. Son autre méga hit, « Ddu-du Ddu-du » a cumulé jusqu’ici 2 milliards de vues.