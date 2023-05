Photo : YONHAP News

Le jury du Concours Reine Elisabeth 2023, dédié cette année au chant, a dévoilé jeudi la liste des 12 finalistes à l’issue de la demi-finale qui a eu lieu les 24 et 25 mai à Bruxelles. En font partie trois sud-Coréens : deux baryton Gwon Daniel et Kim Tae-han, ainsi qu’un basse Jeong In-ho. La finale devrait se dérouler du 1er au 3 juin prochains.Reconnu comme l’un des premiers concours internationaux de musique classique, le Concours Reine Elisabeth est organisé chaque année autour du piano, du violoncelle, du chant et du violon, à tour de rôle.Lors de l’édition 2023, la diva sud-coréenne de renommée mondiale Jo Su-mi fait partie du jury.