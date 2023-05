Photo : YONHAP News

De justesse. Le Kospi, l'indice de référence de la Bourse de Séoul termine la semaine dans le vert et passera le week-end prolongé sur une bonne note. Il prend 0,16 % et clôture ce vendredi à 2 558,81 points. En revanche, le Kosdaq, celui des valeurs technologiques, est toujours dans le dur. Il diminue de 0,53 % et clôture cette séance à 843,23 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen se renforce très légèrement face à la monnaie européenne et au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 422,39 wons (-0,94 won) et le dollar américain 1 325 wons (-1,00 won).La Bourse de Séoul et les banques sud-coréennes ne réouvriront que mardi matin. En effet, lundi sera férié en raison de l'anniversaire du Bouddha, célébré le 27 mai au pays du Matin clair.