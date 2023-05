Météo : week-end prolongé sous la pluie

Photo : YONHAP News

Les habitants du pays du Matin clair ne pourront pas profiter pleinement de ce week-end prolongé. En effet, lundi est férié en raison de l’anniversaire du Bouddha, célébrée samedi. Selon Météo-Corée, le temps a décidé d’être capricieux.Ce vendredi, le ciel était particulièrement couvert, avec des averses dès la matinée dans le centre, le sud-est et sur l’île méridionale de Jeju. Dans l’après-midi, elles ont seulement perduré dans l’est et dans la province insulaire. Le sud du territoire a observé des nuages menaçants alors qu’à Séoul et à Gangneung, notamment, le soleil a tant bien que mal tenté de percer le voile nuageux.Samedi, les conditions vont commencer à se dégrader. Sous la grisaille dans la matinée, la Corée du Sud devrait voir sa moitié nord sous la pluie. Dimanche, les intempéries s’étendront sur tout le pays.Concernant les températures, elles ont été aujourd’hui encore assez chaudes sur tout le territoire sauf sur le littoral sud et à Jeju. Elles seront sensiblement similaires le lendemain alors qu’une légère différence pourrait se faire ressentir dimanche. En effet, le mercure devrait perdre deux à trois degrés en raison des averses.Météo-Corée prévoit également une journée pluvieuse lundi.