Le sommet Corée du Sud - pays insulaires du Pacifique a lieu aujourd’hui

Photo : YONHAP News

Le premier sommet entre la Corée du Sud et les nations insulaires du Pacifique se tiendra aujourd’hui à Séoul. Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol rencontrera ses homologues d’une dizaine de pays de cette région comme les Îles Cook, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Fidji et les Palaos.La réunion s’articulera autour du thème : « Naviguer vers la prospérité commune : Renforcer la coopération avec le Pacifique bleu ».Les participants discuteront notamment de la réalisation de la stratégie de Séoul sur l’Indopacifique, de coopération dans le domaine des ressources, du développement, des océans et de la pêche, ainsi que des enjeux politiques actuels.Les dossiers environnementaux comme le changement climatique seront également à l’ordre du jour. Il est probable que le déversement des eaux usées de la centrale accidentée de Fukushima dans l'océan fasse partie de la discussion.La Corée du Sud en profitera pour demander le soutien de ces pays pour l’accueil de l'Exposition universelle de 2030 à Busan.Yoon s’entretiendra également en tête-à-tête avec les chefs d’Etat et de gouvernement avant et après ce rassemblement multilatéral.