Pyongyang compte lancer un satellite début juin

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a averti ce matin la garde côtière du Japon qu’elle lancerait un satellite entre la nuit du 31 mai et celle du 11 juin.Selon Kyodo News, Pyongyang a transmis son plan au gouvernement nippon de déterminer une zone maritime dangereuse durant cette période. La télévision publique japonaise, la NHK, a rapporté elle aussi que le régime de Kim Jong-un en avait informé l’Organisation maritime internationale (OMI). Elle a détaillé que des débris issus du tir pourraient retomber sur deux endroits en mer Jaune et un autre à l’est des Philippines.Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a déclaré qu’il coopérerait avec Séoul et Washington pour contrôler fortement Pyongyang. Il a ordonné aux organes concernés de fournir des informations appropriées aux citoyens et de se préparer face aux éventuels événements inopinés. Les forces japonaises d’autodéfense ont reçu un ordre de détruire le reste du projectile en cas de chute sur l’archipel nippon. Le ministère japonais de la Défense a mis en alerte le système de défense aérienne Patriot PAC-3 sur des îles méridionales de la préfecture d’Okinawa.Pour rappel, Pyongyang avait annoncé l’achèvement de son premier satellite de reconnaissance militaire en avril dernier. Son dirigeant Kim Jon-un a rencontré le 16 mai le Comité préparatoire non-permanent de lancement de satellites, et a approuvé son plan d’action de suivi.De son côté, Washington a appelé Pyongyang à se retenir, en affirmant que tout tir effectué par ce dernier à l’aide de technologies de missiles balistiques constitue une violation des sanctions imposées par le Conseil de sécurité des Nations unies.