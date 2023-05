Guam : les vols à destination de Séoul ont repris

Photo : YONHAP News

Les lignes aériennes reliant la Corée du Sud et l’île de Guam ont été rouvertes aujourd’hui. Frappé par le violent typhon Mawar, l’île américaine avait fermé son aéroport le 22 mai. Par la suite, 3 400 touristes sud-coréens y ont été bloqués. Avec la reprise des vols, ils vont pouvoir enfin regagner leur pays.Korean Air opérera un vol de remplacement partant de Guam à 19h ce soir pour arriver à Incheon à 23h15. Mardi, il relancera ses deux lignes régulières entre Incheon et Guam. L’une d’entre elle sera assurée par un avion Boeing 777-300 doté de 338 sièges, l’autre par un Boeing 737-800 de 138 sièges, pour transporter plus de voyageurs.Jeju Air a repris également ses navettes entre Guam et la Corée du Sud. Les vols à destination d’Incheon ont été programmés à 3h05 et 17h10, et ceux vers Busan à 4h.T'way Airlines et Jin Air ont aussi rejoint ce mouvement en introduisant des vols de remplacement aller-retour.Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a mis en place trois hébergements temporaires pour réduire les désagréments des touristes. Un centre médical temporaire géré par des médecins sud-coréens, sera également ouvert jusqu’à aujourd’hui, jour férié à Guam, pour les personnes souffrant d’une maladie chronique. Des expatriés sud-coréens locaux ont distribué à leurs compatriotes des provisions d’urgence.Les 11 vols des compagnies sud-coréennes partiront aujourd'hui pour Guam pour secourir les touristes sud-coréens bloqués. Le ministère du Territoire, des Infrastructures et des Transports a estimé qu’un total de 2 500 personnes seront à bord de ces vols partant de la Corée du Sud.