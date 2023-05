Réunion ministérielle du commerce : Séoul parle des matériaux bruts, Pékin des semi-conducteurs

Photo : YONHAP News

Le ministre délégué sud-coréen au Commerce extérieur, Ahn Duk-geun, s’est entretenu vendredi dernier avec le ministre chinois du Commerce, Wang Wentao, en marge de la réunion des ministres du Commerce et de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC), à Détroit, aux Etats-Unis.Suite à leur réunion, Séoul a annoncé que son représentant avait demandé un intérêt et un soutien pour la stabilisation de l’offre et de la demande des matériaux bruts clés et des pièces détachées. Sa demande est intervenue dans un contexte où certains prévoient que Pékin pourrait choisir de contrôler les exportations des matières stratégiques comme les terres rares face à la politique de découplage américaine dans le domaine des semi-conducteurs.En revanche, l’empire du Milieu a parlé principalement de la coopération dans les chaînes d’approvisionnement des semi-conducteurs dans sa déclaration. Le ministre chinois a souligné que Pékin espérait conserver avec Séoul la stabilité des chaînes en question. Avant d’ajouter que les deux parties s’étaient accordées à renforcer le dialogue et la coopération en la matière.La Chine a laissé entendre son espoir que le pays du Matin clair ne prendra pas parti pour les Etats-Unis, alors que ces derniers encouragent ses pays alliés à participer au découplage envers la Chine en matière de semi-conducteurs.