Photo : YONHAP News

En ce lundi férié en raison de l’anniversaire du Bouddha les habitants du pays du Matin clair devront continuer à se faufiler entre les gouttes de pluies durant le dernier jour du week-end prolongé.Ce lundi, le temps reste globalement mitigé sur l’ensemble du territoire sud-coréen, mais dans l’après-midi les averses alternent cependant avec des plages de soleil dans la grande moitié nord du pays.Par ailleurs, les températures remontent légèrement par rapport à celles de la veille. Dans l’après-midi, il fait 29°C à Seoul et à Chuncheon. Le mercure se montre plus clément au centre et au sud de la péninsule. Ainsi, Météo-Corée prévoit 24°C à Daegu et à Gwangju, 22°C à Busan, ou encore 23°C sur l’île méridionale de Jeju.