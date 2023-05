Suspension de vente de sièges devant les sorties de secours de Asiana Airlines

Photo : YONHAP News

Asiana Airlines, dont l’un des avions a eu un incident à l'atterrissage avec l’ouverture d’une porte de secours alors que l’appareil se trouvait toujours en l'air, a décidé de ne plus vendre de places devant les issues de secours du même type d'avion que celui accidenté, à partir de ce dimanche.Il s’agit des sièges 26 A du modèle A321-200 qui compte 11 unités et dispose de 174 places et 31A de l’A321-200 (3 unités et 195 places). Le passager en question était assis au siège 31A de ce dernier.La compagnie aérienne sud-coréenne a déclaré que la suspension des ventes est une mesure de sécurité qui s'appliquera même si le vol est complet. Aucune date limite n’a été fixée pour le moment.Cependant, d'autres avions exploités par Asiana Airlines mettent toujours à disposition des sièges devant la sortie de secours comme auparavant.Pour rappel, vendredi dernier, un homme de 33 ans a ouvert une porte de sortie de secours à une altitude de 213 m sur un vol en provenance de l'aéroport de Jeju et à destination de l'aéroport de Daegu.La police l’a interpelé pour violation de la loi sur la sécurité aérienne et a demandé un mandat d'arrêt hier.