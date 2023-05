La Corée du Sud cherche à fournir des services de téléconsultation aux étrangers

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen cherche à permettre aux étrangers de profiter de services de téléconsultation médicale à travers un amendement d’une loi concernée.Le ministère de la Santé et du Bien-être a publié aujourd’hui une stratégie interministérielle visant à attirer les patients du monde entier. Son objectif : accueillir 700 000 patients étrangers au pays du Matin clair d’ici 2027. Le nombre de clients étrangers de médecins sud-coréens a bondi de 70,1 % sur un an l’année dernière pour s’établir à 248 000. Il s’agit toutefois d’un niveau de 50 % en dessous de celui d’avant le COVID-19.Selon la stratégie en question, les étrangers pourront demander un visa en ligne via plus de 50 établissements, contre 27 actuellement, sans se rendre à l’ambassade. En plus, les frères et les sœurs du patient pourront être reconnus eux aussi comme tuteurs et aides-soignants, alors que seuls les époux et les membres de la famille ayant un lien de parenté direct sont autorisés à l’accompagner dans le système actuel.Le gouvernement prévoit d’élargir les projets de soutien aux services avant et après la téléconsultation, basés sur les TIC, afin d’augmenter l’efficacité du traitement et la satisfaction des étrangers.