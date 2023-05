FMI : la Corée du Sud est vulnérable en cas de montée des taux d’intérêt

Photo : YONHAP News

Le Fonds monétaire international (FMI) a évoqué la Corée du Sud en lançant un avertissement sur l’endettement des entreprises en Asie.Selon le site du FMI, entre le 3e trimestre de 2021 et le 2e trimestre de 2022, la dette des sociétés sud-coréennes qui ont le ratio de couverture des intérêts en dessous de 1 a représenté 22,1 % de l’ensemble des emprunts des firmes.Cet indicateur mesure la capacité à rembourser les intérêts de la dette. Si le chiffre est inférieur à 1, cela indique un risque de défaut de paiement.A part la Corée du Sud, la proportion de cette dette douteuse a dépassé 20 % en Inde, en Thaïlande, en Chine, et en Indonésie. Les Philippines, l’Australie, Singapour et Hong Kong ont affiché un chiffre de moins de 10 %. Le Japon a enregistré 15,8 %.L’institution a expliqué que l’endettement du gouvernement, des firmes et des consommateurs des pays asiatiques reste bien supérieur au niveau de la crise financière de 2008. Avant d’exprimer sa préoccupation sur les industries qui ont considérablement augmenté leurs emprunts pendant la période de taux d'intérêt bas.Selon elle, si les banques centrales maintiennent un taux directeur élevé, la montée des coûts d’emprunts pourrait entraîner le défaut de paiement de certaines entreprises, et les secteurs de l’immobilier et de la construction sont particulièrement vulnérables.