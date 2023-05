Photo : YONHAP News

Les investisseurs étrangers ont investi plus de 12 000 milliards de wons en action dans les valeurs du Kospi, le principal indice boursier sud-coréen, depuis le début de l’année.Selon les données de la Bourse de Corée, par industrie, les achats nets ont été concentrés dans les domaines de l'électricité, de l’électronique et des équipements de transport. La valeur la plus prisée des investisseurs reste Samsung Electronics.D’après Kim Dong-won, chercheur chez KB Securities, l'ampleur des achats nets étrangers de titres listés au Kospi sur la même période est la plus importante depuis 1998, l'année depuis laquelle la place boursière de la Corée du Sud compile ses statistiques.