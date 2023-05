Pyongyang confirme le lancement de son 1er satellite espion en juin

Photo : KBS News

Au lendemain de la notification au Japon et à l’Organisation maritime internationale (OMI) de son intention de lancer un satellite entre le 31 mai et le 11 juin, la Corée du Nord a confirmé le tir.Dans un message publié aujourd’hui par son agence officielle KCNA, le vice-président de la commission militaire centrale du Parti des travailleurs a annoncé que le Nord lancerait le mois prochain « le satellite de reconnaissance militaire numéro un ». Ri Pyong-chol a alors précisé que celui-ci « détectera, identifiera, surveillera et dissuadera en temps réel les actions militaires dangereuses des Etats-Unis et leurs suiveurs et qu’il est indispensable pour le renforcement de la posture de préparation militaire de son pays ».Le numéro deux de l’armée du royaume ermite a aussi indiqué que « le rayon des opérations et de la surveillance des forces américaines dans la péninsule devenait une menace grave pour la Corée du Nord et pour ses voisins ». Avant d’ajouter que l’inquiétant environnement sécuritaire conduit Pyongyang à se doter en toute urgence d’un moyen de renseignement fiable.A ce jour, deux endroits en mer Jaune et un autre au large des Philippines sont placés en alerte de navigation, les débris de la fusée transportant le satellite pouvant y retomber.Il faut dire aussi que le pays communiste devrait la tirer depuis sa base de lancement de satellites de Sohae ou un autre site proche nouvellement construit et repéré récemment par des images satellites.Le dernier lancement de satellite du régime de Kim Jong-un remonte à février 2016. Il s’agissait à l’époque de Kwangmyongsong-4.La réaction de Séoul ne s’est pas fait attendre. Dans un communiqué publié hier, le ministère des Affaires étrangères a averti que si Pyongyang finissait par lancer son satellite espion, il devrait en payer le prix. Avant d’ajouter que ce tir constitue une violation sérieuse des résolutions du Conseil de sécurité, qui interdisent tout lancement utilisant les technologies des missiles balistiques.