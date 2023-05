La Corée du Sud noue des relations diplomatiques avec Niué

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a établi des relations diplomatiques avec Niué, en Polynésie occidentale, à l’occasion de son sommet avec les pays insulaires du Pacifique organisé lundi et mardi à Séoul. Hier, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères Park Jin et le Premier ministre niuéen Dalton Tagelagi ont tenu une cérémonie de signature.Park a déclaré que ce partenariat était d’autant plus significatif qu’il complète les liens diplomatiques avec le continent du Pacifique bleu, soulignant qu’il ouvrirait une nouvelle page de l’amitié et de la coopération entre la Corée du Sud et les nations du plus grand océan du monde.Tagelagi, qui est aussi le chef de la diplomatie du Niué, a affirmé que le pays du Matin clair était un ami fidèle de longue date, et que son soutien lui avait été bénéfique. Avant d’ajouter que cette signature de la déclaration commune a conforté leur entente.Niué qui abrite 1 600 habitants était le seul pays membre du Forum des îles du Pacifique (FIP) à ne pas avoir encore noué des relations diplomatiques avec la Corée du Sud. Il est désormais devenu son 192e partenaire. Il ne reste maintenant que trois nations qui ne figurent pas dans cette liste, à savoir le Kosovo, la Syrie et Cuba.