Particules fines : baisse de 75 % à Séoul en 15 ans

Photo : YONHAP News

La qualité de l’air de Séoul s’est améliorée en 15 ans. Les émissions de particules fines ont chuté de 75 % entre 2005 et 2020 pour s’établir à 1 000 tonnes contre 4 000. Quant aux émanations d'oxydes d'azote, elles ont diminué de 46 %, passant de 114 000 tonnes à 62 000. C’est ce que nous apprend le rapport publié conjointement par la municipalité de Séoul et le Programme des Nations unies pour l'Environnement (PNUE).Le document explique ce phénomène par le remplacement intégral, en 2014, des bus diesel par ceux au gaz naturel comprimé et à la restriction de la circulation des véhicules au plus bas niveau en termes d’émission de polluants dans les zones de transport vertes désignées en 2017.En revanche, les émissions de dioxyde de carbone n’ont reculé que de 14 % pendant la même période. Le rapport estime qu’elles pourraient baisser de 80 % d’ici 2050, en suivant le « Plan de gestion de la qualité de l'air dans la région métropolitaine de Séoul » et le « Scénario de neutralité carbone 2050 ».La municipalité présentera le résultat de ces recherches lors de la Conférence sur le climat et l'air pur 2023 qui se tient à partir d’aujourd’hui jusqu’au 2 juin à Bangkok en Thaïlande.