PSI : coup d’envoi de la réunion politique de haut niveau à Jeju

Photo : YONHAP News

Hasard du calendrier, le jour même où la Corée du Nord a confirmé le prochain lancement d’un satellite de reconnaissance militaire, sa voisine du Sud a commencé à accueillir la quatrième réunion politique de haut niveau des pays participants de la PSI ou l’Initiative de sécurité contre la prolifération. Cette assise, qui a lieu tous les cinq ans, se poursuivra jusqu’à vendredi sur l’île de Jeju.Lancée en 2003, la PSI a pour enjeu de lutter contre les transports illicites d’armes de destruction massive, de leurs vecteurs et des matériels connexes, et de renforcer la coopération en ce sens entre ses Etats membres en mer, dans les airs et sur terre. Elle compte actuellement un total de 106 Etats adhérents.En ce premier jour des discussions, leurs délégations doivent évaluer les résultats obtenus par ce partenariat ces 20 dernières années et échanger aussi sur les futures orientations.C’est en 2009 que Séoul a participé à l’initiative à part entière. Pyongyang y a alors réagi fortement, en dénonçant une déclaration de guerre.Durant la conférence, le pays du Matin clair organisera aussi l’exercice « Eastern Endeavor 23 » mercredi dans les eaux internationales au sud-est de l’île méridionale. C’est un entraînement multilatéral aux mesures d’interception maritime. Il fait partie de la rotation annuelle des manœuvres de la PSI en Asie-Pacifique.