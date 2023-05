Box office : « The Roundup : No Way Out » en tête le week-end dernier

Photo : YONHAP News

« The Roundup : No Way Out » a dominé le box-office pendant le week-end prolongé de l’anniversaire du Bouddha. Entre le 27 et le 29 mai, ce film d’action de Lee Sang-yong a cumulé 469 000 entrées. Il débarquera au cinéma officiellement demain, mais sa projection a déjà été réalisée dans certaines salles en avant-première.Le long-métrage qui fait suite à « The Outlaws » et « The Roundup », raconte l’histoire d’un policier à la force titanesque, incarné par l’acteur américain d’origine coréenne, Ma Dong-seok, qui tente d’élucider un crime lié à un trafic de drogue à grande échelle impliquant des yakuzas.Ce succès fracassant a même relégué « Fast & Furious X » au deuxième rang, attirant 449 000 spectateurs, alors qu’il était en tête du box-office depuis sa sortie le 17 mai dernier. La troisième place est revenue à une autre saga américaine « Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 », suivi par « La Petite Sirène ».