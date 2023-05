Guam : fin du rapatriement des touristes sud-coréens prévu demain

Photo : YONHAP News

Les voyageurs sud-coréens toujours bloqués sur l’île de Guam depuis une semaine à cause du puissant typhon Mawar pourront normalement tous rentrer d’ici demain. Ils sont plus de 3 000. A noter que certains d’entre eux sont déjà arrivés hier soir à Incheon.Selon Kim In-kook, le chef du consulat de la Corée du Sud à Hagatna, leur rapatriement par avion se déroule sans problème et le centre d’hébergement temporaire commence à être vide.À l’aéroport, quatre employés du consulat et six fonctionnaires envoyés par le ministère des Affaires étrangères ont distribué de l’eau et des médicaments aux touristes, souvent venus en famille. L’Office de tourisme de Guam soutient, quant à lui, leur déplacement depuis leur hôtel à l'aérogare par navette.L’aéroport international de cette île américaine située dans le Pacifique a rouvert ses portes hier à 15h. Depuis, les compagnies aériennes sud-coréennes comme Korean Air et T'way Airlines relient à nouveau Guam et le pays du Matin clair.