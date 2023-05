Photo : YONHAP News

889 000, c’est le nombre de touristes étrangers qui se sont rendus en avril en Corée du Sud. D’après l’Office national du tourisme, c’est une augmentation de 595 % en glissement annuel.Ce sont les Japonais qui ont été les plus nombreux à voyager le mois dernier au pays du Matin clair. Leur nombre s’élevait à 128 000, soit un bond de 5 651 % comparé à il y a un an. Cette hausse peut s’expliquer par la Golden Week, une semaine de jours fériés au Japon qui avait débuté le 28 avril pour durer jusqu’au 7 mai.Les ressortissants de l’archipel sont suivis des Américains et des Chinois avec respectivement 109 000 et 106 000 visiteurs.